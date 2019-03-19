На улице Горького на женщину упал лед с крыши

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-19T16:57:26+03:00

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Очередная жительница Екатеринбурга пострадала от падения наледи с неубранной крыши. В понедельник пожилая женщина попала в реанимацию после того, как на нее обрушился лед на проспекте Ленина. А во вторник уже на улице Горького рядом с домом 31 от падения льда пострадала молодая женщина. Сейчас полиция ведет проверку. Тем временем сотрудники предприятий, расположенных в доме сетуют на управляющую компанию.

- Они вообще никогда снег с крыши не убирают, - возмущаются сотрудники шоу-рума, работающего в доме. - Мы бы сами уже почистили, но они нас на крышу не пускают. Мы сетку хотели сделать, чтобы падающие сосульки нашу вывеску не повредили, но нам не разрешили. И звонить им бесполезно.

ИСТОЧНИК KP.RU