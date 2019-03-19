2019-03-19T16:28:38+03:00
Происшествия

Жительнице Алапаевска грозит два года тюрьмы за торговлю опасной водкой

Эксперты нашли в бутылках токсичные примеси
Данил СВЕЧКОВ
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Эксперты не обнаружили в бутылках с алкоголем, заявленной магазином водки.Эксперты не обнаружили в бутылках с алкоголем, заявленной магазином водки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале будут судить жительницу Алапаевска, которая в октябре 2018 года попалась на торговле опасным алкоголем. На этикетках бутылок, которые она отпускала покупателям, было написано, что внутри плещется водка. А по факту содержимое было иным.

- Согласно заключению эксперта установлено, что реализованная спиртосодержащая жидкость по физико-химическим показателям не идентифицируется как водка, - пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - В спиртосодержащей жидкости обнаружены недопустимые токсичные микропримеси, опасные для жизни и здоровья человека.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемой грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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