На почте Екатеринбурга поймали студента, который заказывал и торговал наркотиками из Китая

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-19T15:05:39+03:00

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Сотрудники Уральской оперативной таможни и ОНК ГУ МВД по Свердловской области пресекли распространение наркотиков, поступающих на Урал из Китая.

В одном из почтовых отделений Екатеринбурга оперативники задержали подозрительного 21-летнего юношу, который получал заказ из Поднебесной. В ходе досмотра внутри посылки обнаружили наркотические вещества. Чтобы не вызвать подозрения родственников и друзей, молодой человек не хранил их в своей квартире, а специально снял комнату, которую использовал как склад.

- Молодой человек рассказал, что приехал в Екатеринбург из Каменск-Уральского, учится в одном из вузов уральской столицы. И зарабатывал себе на жизнь, распространяя наркотики. Он заказывал запрещенные вещества в Китае, получал их на почте, а затем делал закладки по городу. Координаты ему выдавал куратор через интернет, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На студента заведено уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU