На почте Екатеринбурга поймали студента, который заказывал и торговал наркотиками из Китая
Сотрудники Уральской оперативной таможни и ОНК ГУ МВД по Свердловской области пресекли распространение наркотиков, поступающих на Урал из Китая.
В одном из почтовых отделений Екатеринбурга оперативники задержали подозрительного 21-летнего юношу, который получал заказ из Поднебесной. В ходе досмотра внутри посылки обнаружили наркотические вещества. Чтобы не вызвать подозрения родственников и друзей, молодой человек не хранил их в своей квартире, а специально снял комнату, которую использовал как склад.
- Молодой человек рассказал, что приехал в Екатеринбург из Каменск-Уральского, учится в одном из вузов уральской столицы. И зарабатывал себе на жизнь, распространяя наркотики. Он заказывал запрещенные вещества в Китае, получал их на почте, а затем делал закладки по городу. Координаты ему выдавал куратор через интернет, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
На студента заведено уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU