2019-03-19T12:11:33+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пешехода насмерть придавило светофором, в который врезалась фура

Водитель грузовика утверждает, что его подрезала легковушка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на Сибирском тракте дальнобойщик уходил от столкновения с другой машиной и в итоге погубил пешехода. В результате ДТП 31-летний мужчина скончался на месте.

- Водитель «КАМАЗ» при движении по Сибирскому тракту со стороны дублера Сибирского тракта в сторону поселка Исток допустил наезд на стойку светофора, которая упала на пешехода, находившегося на краю проезжей части, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

За рулем грузовика находился 50-летний мужчина с водительским стажем в 30 лет. С его слов, ему создал помеху легковой автомобиль и, чтобы не врезаться в него, он резко вывернул руль.

Причины ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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