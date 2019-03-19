Первоуралец отсудил 130 тысяч за яму, в которой погнул диски своей BMW

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-19T14:12:44+03:00

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Дорожники заплатят первоуральцу за дорожную яму, из-за которой мужчина попал в ДТП. На улице Вайнера Николай на BMW X5 попал в выбоину и погнул колесные диски. Эксперты оценили ущерб в 123,7 тысячи рублей.

Автомобилист подал иск к администрации города и Управлению автомобильных дорог. В заявлении мужчина требовал возместить ущерб, траты на ремонт, диагностику, услуги оценщика и судебные расходы - всего 258 тысяч рублей.

Суд привлек как соответчика АО «Свердловскавтодор» и обязал его выплатить Николаю 127 314 рублей и расходы по оплате госпошлины 3 746 рублей. Ответчик не согласился и обжаловал вердикт в Свердловском областном суде.

- Судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции, что надлежащим ответчиком является АО «Свердловскавтодор», поскольку является ответственным за содержание данного участка дороги. Также областной суд отклонил довод апелляционной жалобы о недоказанности факта ДТП. Не подтвердился и довод, что Николай сам виноват в аварии. Нарушений истцом скоростного режима не установлено. Нет в материалах дела и доказательств того, что ответчиком были установлены предупреждающие дорожные знаки о некачественном дорожном покрытии, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Дорожники выплатят автомобилисту 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU