2019-03-19T14:12:44+03:00
Авто

Первоуралец отсудил 130 тысяч за яму, в которой погнул диски своей BMW

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Предупреждающих знаков о плохом качестве дороги установлено не былоПредупреждающих знаков о плохом качестве дороги установлено не былоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дорожники заплатят первоуральцу за дорожную яму, из-за которой мужчина попал в ДТП. На улице Вайнера Николай на BMW X5 попал в выбоину и погнул колесные диски. Эксперты оценили ущерб в 123,7 тысячи рублей.

Автомобилист подал иск к администрации города и Управлению автомобильных дорог. В заявлении мужчина требовал возместить ущерб, траты на ремонт, диагностику, услуги оценщика и судебные расходы - всего 258 тысяч рублей.

Суд привлек как соответчика АО «Свердловскавтодор» и обязал его выплатить Николаю 127 314 рублей и расходы по оплате госпошлины 3 746 рублей. Ответчик не согласился и обжаловал вердикт в Свердловском областном суде.

- Судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции, что надлежащим ответчиком является АО «Свердловскавтодор», поскольку является ответственным за содержание данного участка дороги. Также областной суд отклонил довод апелляционной жалобы о недоказанности факта ДТП. Не подтвердился и довод, что Николай сам виноват в аварии. Нарушений истцом скоростного режима не установлено. Нет в материалах дела и доказательств того, что ответчиком были установлены предупреждающие дорожные знаки о некачественном дорожном покрытии, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Дорожники выплатят автомобилисту 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На почте Екатеринбурга поймали студента, который заказывал и торговал наркотиками из Китая
«Куда потрачены 460 миллионов?»: депутаты Гордумы Екатеринбурга раскритиковали расходы на работу с молодежью
В Екатеринбурге пешехода насмерть придавило светофором, в который врезалась фура
В Академическом микрорайоне Екатеринбурга загорелся цветочный магазин
В Екатеринбурге посадили сутенера, снабжавшего сауны и бани проститутками
Бытовые лайфхаки: дети отлично знают, как пользоваться вещами взрослых
Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп
На въездах в Екатеринбург появятся три новые стелы
На Урале полсотни вдов и ветеранов ВОВ получат по 1,6 миллиона на улучшение жилищных условий
12 ударов ножом: в Екатеринбурге поймали уроженца Таджикистана, напавшего на удачливого уральца
Подвели удаления: «Автомобилист» проиграл в овертайме «Салавату Юлаеву»
Студент УрФУ победил на Всероссийских соревнованиях по боксу
В Свердловской области поезд сбил 65-летнюю пенсионерку
Прокуратура проверит массовый мор рыбы в реке под Березовским
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
Директор регоператора «Рифей» ответит на вопросы на радио «КП» - Екатеринбург»
Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового здания ФСБ
ВТБ в Екатеринбурге подключил к Единой биометрической системе 10 отделений
Мэрия Екатеринбурга намерена увеличить полномочия и штрафы, выписываемые квартальными
Ветераны свердловского МВД в третий раз избрали своим лидером Владимира Ралдугина
В лесах Урала сквозь жесткий наст снега для диких животных начали рыть кормовые траншеи
В Серове будут судить поездного дебошира, дергавшего пассажирку за одежду
Уральские ученые нашли способ производства важнейшего компонента для вакцин против гриппа
На Урале школа заплатит 150 тысяч ученику, который по дороге на урок физкультуры сломал руку
Екатеринбурженке провели три ненужных химиотерапии, перепутав метастазы опухоли с камнями из желчного пузыря
Дополнительные поезда в Казань и Москву отправятся из столицы Урала в период весенних каникул
В Екатеринбурге водитель Lada не успел проскочить на мигающий зеленый и сбил 14-летнюю девочку
Начало недели на Урале будет теплым и без осадков