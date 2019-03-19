В Академическом районе Екатеринбурга загорелся цветочный магазин

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-19T11:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В уральской столице на улице Вильгельма де Генина посреди бела дня загорелся цветочный магазин, расположенный на первом этаже 12-этажного дома.

Фото: служба спасения "Сова"

Очагом возгорания стали вещи в картонных коробках. Площадь пожара составила пять квадратных метров. До приезда огнеборцев из жилого дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Фото: служба спасения "Сова"

- В течение 3-х минут прибывшие огнеборцы справились с огнём. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU