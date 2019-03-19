В Академическом районе Екатеринбурга загорелся цветочный магазин
В уральской столице на улице Вильгельма де Генина посреди бела дня загорелся цветочный магазин, расположенный на первом этаже 12-этажного дома.
Фото: служба спасения "Сова"
Очагом возгорания стали вещи в картонных коробках. Площадь пожара составила пять квадратных метров. До приезда огнеборцев из жилого дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.
Фото: служба спасения "Сова"
- В течение 3-х минут прибывшие огнеборцы справились с огнём. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Сообщений о пострадавших не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU