Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-19T10:01:51+03:00

Проект будет работать по франшизе и должен окупиться в ближайшие пару лет

Изменить размер текста: A A

Фронтмен Black Star Mafia Тимати продолжает развивать свою бизнес-сеть в Екатеринбурге. В конце февраля певец открыл в уральской столице бургерную, а в скором времени в городе начнут работу его барбершоп и тату-салон.

- Есть люди, которые выходят за рамки своей деятельности и творят нечто крутое, эксклюзивное, задавая тенденции. Blackstar собрал именно таких - самых талантливых мастеров своего дела - со всех уголков мира. К нам приходят студенты и топ-менеджеры, футболисты и артисты, политики и военные. Их всех объединяет одно - они живут тем, что делают, уверены в себе, в своих поступках и решениях. В том, как хотят выглядеть, - сообщается на официальном сайте бренда 13 by Black Star.

Оба проекта будут работать по франшизе и должны окупиться в ближайшие пару лет. Стартовый капитал составит чуть менее восьми миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU