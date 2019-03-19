Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп
Фронтмен Black Star Mafia Тимати продолжает развивать свою бизнес-сеть в Екатеринбурге. В конце февраля певец открыл в уральской столице бургерную, а в скором времени в городе начнут работу его барбершоп и тату-салон.
- Есть люди, которые выходят за рамки своей деятельности и творят нечто крутое, эксклюзивное, задавая тенденции. Blackstar собрал именно таких - самых талантливых мастеров своего дела - со всех уголков мира. К нам приходят студенты и топ-менеджеры, футболисты и артисты, политики и военные. Их всех объединяет одно - они живут тем, что делают, уверены в себе, в своих поступках и решениях. В том, как хотят выглядеть, - сообщается на официальном сайте бренда 13 by Black Star.
Оба проекта будут работать по франшизе и должны окупиться в ближайшие пару лет. Стартовый капитал составит чуть менее восьми миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU