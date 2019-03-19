2019-03-19T09:26:23+03:00
Недвижимость

На въездах в Екатеринбург появятся три новые стелы

Две уже имеющиеся отремонтируют
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге планируют установить въездные стелы со стороны Тюменского, Кольцовского и Серовского трактов, а также отремонтировать уже имеющиеся на Ново-Московском и Челябинском трактах. Об этом говорится в документах конкурса, размещенного на сайте Администрации Железнодорожного района.

- Разработать дизайн стел, формирующих пространственную скульптурную композицию, которая подчеркивает узнаваемые особенности Екатеринбурга как города, расположенного на Урале. Отразить культурно-исторические особенности в целях формирования позитивного имиджа города, - отмечено в техзадании.

Для реконструкции уже имеющихся стел участники должны разработать фон, предусмотреть ландшафтное и световое оформление и сохранить при этом герб Ордена Ленина.

Проекты на конкурс будут принимать с 9 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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