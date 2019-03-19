2019-03-19T09:03:07+03:00
Общество

На Урале полсотни вдов и ветеранов ВОВ получат по 1,6 миллиона на улучшение жилищных условий

Всего в этом году на эти цели из федерального бюджета направлено 87,6 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В списке два непосредственных участника войны и два жителя блокадного ЛенинградаВ списке два непосредственных участника войны и два жителя блокадного ЛенинградаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В течение этого года 52 уральца получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий в рамках Указа Президента РФ. Сумма разовая и положена ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших или умерших участников ВОВ.

Всего на эти цели из федерального бюджета направлено 87,6 миллиона рублей. А каждый из уральцев получит 1 668 000 рублей.

- До конца марта муниципалитеты области выдадут все уведомления на право получения денежной выплаты. В этом году в сводном списке два непосредственных участника войны, два жителя блокадного Ленинграда, остальные – вдовы, чьи мужья не вернулись с войны, погибли или умерли после Великой Отечественной, - рассказали в Департаменте информполитки региона.

Среди получателей 95-летняя участница войны Александра Степановна Слюсарь. В составе артиллерийского батальона, подавая снаряды к орудиям, она освобождала Сталинград, Ленинград, воевала во многих городах Европы.

Получит разовую выплату и вдова заслуженного фронтовика, дошедшего до Берлина, Фазила Минигалиевна Шамилова. Недавно она отметила 100-летний юбилей. Кроме двух ребятишек мужа от первого брака, женщина воспитала 13 собственных детей. А работая фельдшером сразу в двух деревнях, помогла появиться на свет еще 68 малышам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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