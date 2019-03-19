2019-03-19T07:57:58+03:00
Общество

12 ударов ножом: в Екатеринбурге поймали уроженца Таджикистана, напавшего на удачливого уральца

Гость из южной страны пять лет скрывался на родине, но решил вернуться и попался
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы уйти от наказания злоумышленник сменил имя и фамилиюЧтобы уйти от наказания злоумышленник сменил имя и фамилиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали уроженца Таджикистана, который напал и чуть не убил местного жителя. Парвиза Юсуфджонова признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

Еще в 2014 году мужчина выследил екатеринбуржца, который выиграл в клубе крупную сумму денег. Проследовав за ним до дома № 75 по улице Старых Большевиков, Юсуфджонов нанес жертве не менее 12 ударов ножом, после чего потерпевший, чтобы сохранить себе жизнь, отдал налетчику 40 тысяч рублей.

- В момент совершения преступления подсудимый носил другое имя и фамилию - Бободжон Бободжонов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В день нападения мужчина купил авиабилеты и вылетел в Республику Таджикистан. Находясь на родине, подсудимый сменил имя и фамилию на Парвиза Юсуфджонова.

Через 3,5 года мужчина снова прилетел в Екатеринбург, но "маскарад" не удался, и иностранец был задержан полицейскими. Суд приговорил Парвиза Юсуфджонова к 9,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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