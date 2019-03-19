12 ударов ножом: в Екатеринбурге поймали уроженца Таджикистана, напавшего на удачливого уральца
В Екатеринбурге задержали уроженца Таджикистана, который напал и чуть не убил местного жителя. Парвиза Юсуфджонова признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.
Еще в 2014 году мужчина выследил екатеринбуржца, который выиграл в клубе крупную сумму денег. Проследовав за ним до дома № 75 по улице Старых Большевиков, Юсуфджонов нанес жертве не менее 12 ударов ножом, после чего потерпевший, чтобы сохранить себе жизнь, отдал налетчику 40 тысяч рублей.
- В момент совершения преступления подсудимый носил другое имя и фамилию - Бободжон Бободжонов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В день нападения мужчина купил авиабилеты и вылетел в Республику Таджикистан. Находясь на родине, подсудимый сменил имя и фамилию на Парвиза Юсуфджонова.
Через 3,5 года мужчина снова прилетел в Екатеринбург, но "маскарад" не удался, и иностранец был задержан полицейскими. Суд приговорил Парвиза Юсуфджонова к 9,5 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU