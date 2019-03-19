Подвели удаления: «Автомобилист» проиграл в овертайме «Салавату Юлаеву»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-03-19T07:28:29+03:00

До этого в четвертьфинальных сериях Востока каждая команда отметилась одной победой

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В Уфе состоялся третий матч между местным «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках четвертьфиналов Восточной конференции.

Первую игру уфимцы выиграли с минимальным счетом - 1:0, вторую за собой оставили «шоферы», забросив две безответные шайбы - 2:0.

Третья встреча между командами дошла до овертайма, где подопечные Андрея Мартемьянова не выдержали натиска и допустили роковую ошибку.

- Первый период прошел без голов, во втором хозяева очень неожиданно открыли счет, воспользовавшись ошибкой «Автомобилиста». В третьем периоде екатеринбуржцы тоже достаточно неожиданно сравняли, забросив гол в меньшинстве. Александр Кучерявенко подправил шайбу после броска Никиты Трямкина, - рассказали в пресс-службе клуба.

Однако на 10-й минуте уральские хоккеисты нарушили численный состав и заработали удаление. Чем тут же и воспользовался «Салават Юлаев», реализовав большинство.

ИСТОЧНИК KP.RU