2019-03-19T07:28:29+03:00
Спорт

Подвели удаления: «Автомобилист» проиграл в овертайме «Салавату Юлаеву»

До этого в четвертьфинальных сериях Востока каждая команда отметилась одной победой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
Изменить размер текста:

В Уфе состоялся третий матч между местным «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках четвертьфиналов Восточной конференции.

Первую игру уфимцы выиграли с минимальным счетом - 1:0, вторую за собой оставили «шоферы», забросив две безответные шайбы - 2:0.

Третья встреча между командами дошла до овертайма, где подопечные Андрея Мартемьянова не выдержали натиска и допустили роковую ошибку.

- Первый период прошел без голов, во втором хозяева очень неожиданно открыли счет, воспользовавшись ошибкой «Автомобилиста». В третьем периоде екатеринбуржцы тоже достаточно неожиданно сравняли, забросив гол в меньшинстве. Александр Кучерявенко подправил шайбу после броска Никиты Трямкина, - рассказали в пресс-службе клуба.

Однако на 10-й минуте уральские хоккеисты нарушили численный состав и заработали удаление. Чем тут же и воспользовался «Салават Юлаев», реализовав большинство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бытовые лайфхаки: дети отлично знают, как пользоваться вещами взрослых
Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп
На въездах в Екатеринбург появятся три новые стелы
На Урале полсотни вдов и ветеранов ВОВ получат по 1,6 миллиона на улучшение жилищных условий
12 ударов ножом: в Екатеринбурге поймали уроженца Таджикистана, напавшего на удачливого уральца
Студент УрФУ победил на Всероссийских соревнованиях по боксу
В Свердловской области поезд сбил 65-летнюю пенсионерку
Прокуратура проверит массовый мор рыбы в реке под Березовским
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
Директор регоператора «Рифей» ответит на вопросы на радио «КП» - Екатеринбург»
Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового здания ФСБ
ВТБ в Екатеринбурге подключил к Единой биометрической системе 10 отделений
Мэрия Екатеринбурга намерена увеличить полномочия и штрафы, выписываемые квартальными
Ветераны свердловского МВД в третий раз избрали своим лидером Владимира Ралдугина
В лесах Урала сквозь жесткий наст снега для диких животных начали рыть кормовые траншеи
В Серове будут судить поездного дебошира, дергавшего пассажирку за одежду
Уральские ученые нашли способ производства важнейшего компонента для вакцин против гриппа
На Урале школа заплатит 150 тысяч ученику, который по дороге на урок физкультуры сломал руку
Екатеринбурженке провели три ненужных химиотерапии, перепутав метастазы опухоли с камнями из желчного пузыря
Дополнительные поезда в Казань и Москву отправятся из столицы Урала в период весенних каникул
В Екатеринбурге водитель Lada не успел проскочить на мигающий зеленый и сбил 14-летнюю девочку
Начало недели на Урале будет теплым и без осадков