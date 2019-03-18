2019-03-18T17:02:20+03:00
Спорт

Студент УрФУ победил на Всероссийских соревнованиях по боксу

В финальной схватке он сошелся с другим студентом из Екатеринбурга
Данил СВЕЧКОВ
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В финале соперником Сергея Мурашева (слева) стал студент Екатеринбургского института физической культуры Иван Никонов (справа). Фото: Илья Сафаров, УрФУВ финале соперником Сергея Мурашева (слева) стал студент Екатеринбургского института физической культуры Иван Никонов (справа). Фото: Илья Сафаров, УрФУ
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В Екатеринбурге сегодня завершились Всероссийские соревнования по боксу. Проходили они на территории Уральского федерального университета и обернулись для одного из его студентов победой. Сергей Мурашев стал лучшим в весовой категории - до 81 килограмма.

- В финале он встретился с соперником из Екатеринбурга, - рассказал Валерий Федышин, тренер сборной УрФУ. - Доминирование Сергея было все три раунда. Он уверенно вел бой, в ходе которого получил лишь небольшое рассечение головы после второго раунда. Всего он провел три боя и все закончил победой.

В соревнованиях, которые проходили в Екатеринбурге, приняли участие 150 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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