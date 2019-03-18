В Свердловской области поезд сбил 65-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-18T16:35:08+03:00

Она погибла на месте аварии

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Уральские следователи разбираются в обстоятельствах железнодорожной аварии, случившейся в воскресенье в Свердловской области.

- 17 марта в 9 часов 10 минут в районе станции Косулино грузовым поездом смертельно травмирована 65-летняя женщина, которая находилась вблизи железнодорожного полотна в неположенном месте, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Сейчас по факту гибели женщины проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU