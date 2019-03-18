Директор регоператора «Рифей» ответит на вопросы на радио «КП» - Екатеринбург»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-18T16:37:45+03:00

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Директор Северо-Уральского филиала компании «Рифей» Федор Леонидович Потапов ответит на вопросы радиоведущего и слушателей в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» во вторник, с 14:05. Вопросы можно присылать в комментариях в наших соцсетях, а также на электронный адрес: kp.ekb.redakcia@phkp.ru.

Компания «Рифей» в качестве регионального оператора обслуживает север Свердловской области, включая такие города, как Нижний Тагил, Серов и Североуральск.

Зачем нужна экологическая реформа? Почему ее проводят именно сейчас? Промежуточные итоги работы компании с начала января по сегодняшний день? Куда обращаться за разъяснениями в расчетах? На эти и другие вопросы наш гость ответит 19 марта в 14:05.

ИСТОЧНИК KP.RU