Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового здания ФСБ

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-18T16:43:31+03:00

Оно должно разместиться в границах проспекта Ленина: улиц Вайнера - Антона Валека - Маршала Жукова

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Мэрия уральской столицы приглашает горожан на общественные обсуждения проекта нового здания ФСБ. Его планируют построить в центре Екатеринбурга - в границах проспекта Ленина: улиц Вайнера - Антона Валека - Маршала Жукова.

Обсуждения проводятся с 15 марта по 19 апреля. Сами проекты будут доступны для ознакомления с 22 марта по 5 апреля в холле 2 этажа здания администрации с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а также в пятницу с 9:00 до 17:00.

Всем участникам необходимо пройти идентификацию: на официальном сайта города, в письменной форме в департаменте архитектуры или записавшись в книге учета посетителей экспозиции проектов.

- Участники обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: ФИО, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Участники, являющиеся правообладателями земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства или помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют соответствующие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU