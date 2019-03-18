2019-03-18T16:46:26+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга намерена увеличить полномочия и штрафы, выписываемые квартальными

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Тимур НасибуллинФото: Тимур Насибуллин
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Мэр Екатеринбурга провел совещание, на котором обсуждались проблемы, не позволяющие эффективно работать квартальным.

Чтобы работа общественников была максимально полезной, предлагается увеличить их полномочия, разрешив составлять протоколы. Сейчас квартальные только фиксируют нарушения. Также планируется тесная работа с управляющими компаниями насчет аварийного схода снега и сосуль, самовольного переоборудования фасадов домов. В перспективе и единый регламент сброса снега с крыш на территории общего пользования и изменения в части нарушения за несвоевременную очистку крыш.

- Важно укрепить алгоритм вывоза брошенного транспорта вдоль обочин. Не стоит объяснять, насколько негативно это отражается на уборке от снега на данной улице, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Разумно рассмотреть и изменения в части самовольной расклейки объявлений. Сейчас к нарушениям не относятся объявления, связанные с предпринимательством. Выходит, что квартальные могут привлечь к ответственности за объявление о пропаже котенка, но не имеют права наказать тех, кто информирует о покупке или продаже услуг.

Кроме того, предлагается существенно увеличить штрафы, выписываемые квартальными за торговлю в неустановленных местах, мойку машин вне специально оборудованных зон и нарушение тишины.

Перечень предложений будет передан в гордуму и коллегам из областного уровня власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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