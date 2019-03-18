ВТБ в Екатеринбурге подключил к Единой биометрической системе 10 отделений

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-18T16:49:08+03:00

До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ

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ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России, в том числе в 10 офисах в Екатеринбурге. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.

К Единой биометрической системе подключены отделения ВТБ в Екатеринбурге по следующим адресам: ул. Белореченская, 15; пр. Космонавтов, 23а; пр. Ленина, 27; пр. Ленина, 40 / ул. Карла Либкнехта, 18; ул. Луначарского, 128; ул. Луначарского, 185; ул. Маршала Жукова, 10; ул. Свердлова, 14; ул. Сулимова, 23; ул. Циолковского, 57. Найти ближайший офис, позволяющий пройти биометрическую регистрацию, можно в разделе «Отделения и банкоматы» на официальном сайте ВТБ.

Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

- Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает прежде всего рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам, - отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

- В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах, - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU