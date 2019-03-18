В лесах Урала сквозь жесткий наст снега для диких животных начали рыть кормовые траншеи

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-18T12:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области началась прокладка безопасных путей для диких животных к подкормочным площадкам. Соответствующие письма были разосланы по всем охотхозяйственным организациям.

Образовавшийся снежный наст в лесах травмирует животных. Для сохранения численности диких зверей и проводятся специальные биотехнические мероприятия.

- Для многих животных даже средний снеговой покров, покрытый настом, бывает более опасным, чем высокий и рыхлый снег. Дикие животные в таких условиях не могут добраться до корма, а при его откапывании травмируют ноги. Сотрудники охотхозяйственных организаций в это трудное для животных время прокладывают кормовые траншеи и полосы, чтобы дикие звери смогли добраться до корма, - рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Также ведется расчистка дорог и просек, а на всех подкормочных площадках идет усиленная выкладка кормовых смесей.

ИСТОЧНИК KP.RU