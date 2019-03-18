В Серове будут судить поездного дебошира, дергавшего пассажирку за одежду

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-18T11:57:09+03:00

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В Серове возбудили уголовное дело в отношении поездного дебошира, ехавшего в Екатеринбург из Приобья. Во время дальней поездки пассажир напился и устроил в вагоне "представление".

Сначала мужчина ругался матом, а затем стал хватать и дергать попутчицу за одежду. После нескольких замечаний, на которые скандалист не отреагировал, проводник вызвал транспортных полицейских.

- Буйным пассажиром оказался 30-летний житель Ревды, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - Хулиган следовал от станции Нягань до Екатеринбурга. В пути распивал спиртные напитки. Начальником поезда было принято решение об отказе ему в дальнейшем проезде. По прибытию состава на станцию Серов транспортные полицейские доставили злоумышленника в дежурную часть. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и оскорбление представителей власти.

Мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы на срок от года до двух лет, либо лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU