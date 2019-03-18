2019-03-18T11:25:22+03:00
Здоровье

На Урале школа заплатит 150 тысяч ученику, который по дороге на урок физкультуры сломал руку

Мальчику потребовалась операция
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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"Скорую" ребенку в школе почему-то не вызвали"Скорую" ребенку в школе почему-то не вызвалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Байкаловском районе по иску прокуратуры школа возместит моральный вред ученику, сломавшему по дороге на урок физкультуры руку. Пятиклассник не заметил лежащий на земле электрокабель, запнулся о него и упал на правое плечо.

- Кабель был размещен с согласия школы работниками монтажной организации, производившей ремонт ограждения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Учитель физкультуры осмотрел ребенка, после чего школьник сам обратился в медицинский кабинет школы. О случившемся учителя сообщили родителям, при этом скорая помощь не вызывалась.

Родители мальчика сами отвезли сына сначала в местную клинику, а затем в детскую девятую больницу Екатеринбурга, где школьнику сделали операцию.

Прокуратура подала иск о возмещении морального вреда. Суд обязал школу выплатить пострадавшему ученику 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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