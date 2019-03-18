На Урале школа заплатит 150 тысяч ученику, который по дороге на урок физкультуры сломал руку
В Байкаловском районе по иску прокуратуры школа возместит моральный вред ученику, сломавшему по дороге на урок физкультуры руку. Пятиклассник не заметил лежащий на земле электрокабель, запнулся о него и упал на правое плечо.
- Кабель был размещен с согласия школы работниками монтажной организации, производившей ремонт ограждения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Учитель физкультуры осмотрел ребенка, после чего школьник сам обратился в медицинский кабинет школы. О случившемся учителя сообщили родителям, при этом скорая помощь не вызывалась.
Родители мальчика сами отвезли сына сначала в местную клинику, а затем в детскую девятую больницу Екатеринбурга, где школьнику сделали операцию.
Прокуратура подала иск о возмещении морального вреда. Суд обязал школу выплатить пострадавшему ученику 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU