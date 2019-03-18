2019-03-18T11:08:44+03:00
Здоровье

Екатеринбурженке провели три ненужных химиотерапии, перепутав метастазы опухоли с камнями из желчного пузыря

За ненужные тяжелые процедуры и операции врачи должны теперь выплатить пациентке 750 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы добиться справедливости женщине пришлось два годаЧтобы добиться справедливости женщине пришлось два годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Екатеринбурга из-за ошибки врачей несколько месяцев была вынуждена терпеть сильные боли и тяжелые ненужные процедуры.

Сначала Анне по показаниям в ЦГКБ №1 Октябрьского района удалили желчный пузырь, в котором образовались камни. После этого женщине предстояла еще одна плановая операция - в областном онкодиспансере.

За неверный диагноз Анна просила взыскать с каждой больницы по 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неверный диагноз Анна просила взыскать с каждой больницы по 1,5 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Через несколько месяцев женщина снова обратилась онкодиспансер, жалуясь на боли в животе. По результатам КТ врачи диагностировали множественные метастазы по брюшине и в селезенке и назначили шесть курсов химиотерапии.

Когда после трех курсов лучше пациентке не стало, медики провели диагностическую лапароскопию. Оказалось, что метастаз у женщины не было, а боли давали выпавшие в брюшную полость камни из удаленного желчного пузыря.

Чтобы возместить ущерб за неверный диагноз, Анна подала на обе больницы в суд. В иске женщина просила взыскать компенсацию морального вреда - по 1,5 миллиона рублей с каждой.

Во время лишней химиотерапии женщина даже не могла заниматься воспитанием своих четырех детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время лишней химиотерапии женщина даже не могла заниматься воспитанием своих четырех детейФото: Алексей БУЛАТОВ

Судебно-медицинская экспертиза установила, что постановка диагноза в онкодиспансере обусловлена ошибочной интерпретацией рентген-снимка врачом-рентгенологом, проводившим КТ, и в дальнейшем онкологом. Однако эксперт подчеркнул, что у врачей имелись объективные трудности в диагностике в связи с наличием у пациентки в анамнезе онкологического заболевания.

Октябрьский суд обязал «ЦГКБ №1» выплатить Анне 20 тысяч рублей и «СООД» 200 тысяч рублей. Женщина осталась недовольна вердиктом и подала апелляцию.

Суд обязал выплатить в пользу пациентки 750 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд обязал выплатить в пользу пациентки 750 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции в части вины ответчиков в не разъяснении истцу всех возможных последствий и рисков проведения лапароскопии и установления неправильного диагноза, повлекшего необоснованное лечение. Однако не согласилась с размером компенсации морального вреда. - сказали в пресс-службе областного суда. - Суд увеличил размер взысканной компенсации морального вреда с «ЦГКБ №1 Октябрьского района» до 200 тысяч рублей, со «Свердловский областной онкологический диспансер» - до 300 тысяч рублей. Также больницы заплатят штраф - по 100 и 150 тысяч соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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