Дополнительные поезда в Казань и Москву отправятся из столицы Урала в период весенних каникул

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-18T10:22:00+03:00

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Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период весенних школьных каникул на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда уральского формирования по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: из Екатеринбурга в Казань, из Челябинска в Москву через Екатеринбург.

Поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань отправится из Екатеринбурга 25 и 27 марта в 21:20 (здесь и далее время местное). Обратно из Казани – 26 и 28 марта в 19:57.

Поезд №280/279 сообщением Челябинск – Москва (через Екатеринбург) отправится из Челябинска 23 и 27 марта в 03:16, Екатеринбург (прибытие) – 23 и 27 марта в 08:26. Обратно из Москвы – 24 и 28 марта в 22:08, Екатеринбург (прибытие) – 26 и 30 марта в 05:53.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

В целом в период весенних школьных каникул АО «ФПК» назначит 7 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся по маршрутам Новокузнецк – Казань, Новокузнецк – Санкт-Петербург, Томск – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Казань, Челябинск – Москва, Уфа – Санкт-Петербург, Красноярск – Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU