В Екатеринбурге водитель Lada не успел проскочить на мигающий зеленый и сбил 14-летнюю девочку
В Екатеринбурге 14-летняя девочка попала под колеса легковушки. Авария произошла на улице 22-го Партсъезда, 15. Водитель за рулем Lada Priora решил проскочить перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, но не успел и сбил подростка.
- Стаж вождения 22-летнего водителя составляет два года, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На месте аварии молодой человек пояснил, что, подъезжал к регулируемому перекрестку, когда замигал зеленый. Он решил, что успеет проехать. Увидев пешехода, начал тормозить, однако, избежать наезда не смог.
С предварительным диагнозом сотрясение мозга девочку доставили в детскую "девятку".
ИСТОЧНИК KP.RU