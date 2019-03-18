2019-03-18T10:21:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель Lada не успел проскочить на мигающий зеленый и сбил 14-летнюю девочку

Увидев пешехода, автомобилист начал тормозить, но избежать наезда не смог
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделении пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге 14-летняя девочка попала под колеса легковушки. Авария произошла на улице 22-го Партсъезда, 15. Водитель за рулем Lada Priora решил проскочить перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, но не успел и сбил подростка.

- Стаж вождения 22-летнего водителя составляет два года, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На месте аварии молодой человек пояснил, что, подъезжал к регулируемому перекрестку, когда замигал зеленый. Он решил, что успеет проехать. Увидев пешехода, начал тормозить, однако, избежать наезда не смог.

С предварительным диагнозом сотрясение мозга девочку доставили в детскую "девятку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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