Начало недели на Урале будет теплым и без осадков

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-18T09:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Свердловской области на этой неделе ждет по-настоящему весенняя погода. Синоптики обещают, что будет тепло, солнечно и без осадков.

В понедельник, 18 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит +4 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 19 марта, будет облачная погода с прояснениями, снегопадов и дождей не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, ночью -5, -10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В среду, 20 марта, синоптики прогнозируют переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а вот ночью похолодает до -10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU