На Урале у отца за долги по алиментам забрали iPhone и крест

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-18T08:56:00+03:00

Мужчина заявил, что не платит целенаправленно, хотя возможность у него есть Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Урале отец-алиментщик попрощался с дорогим мобильником, украшениями и свободой.

Два года назад мужчине назначили выплаты ребенку в размере 5000 тысяч рублей ежемесячно. Однако свердловчанин делать это отказался. Наложить арест на имущество или банковские счета у приставов не получилось - выяснилось, что мужчина гол как сокол.

- На приеме у судебного пристава мужчина объяснил, что нигде не работает. Однако предупреждение об административной ответственности убедили отца в серьезности ситуации, он начал производить выплаты. Но через некоторое время алименты вновь прекратились, образовалась задолженность порядка 38 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

В ходе очередной беседы мужчина заявил, что не платит целенаправленно, хотя возможность у него есть. После этих слов приставы арестовали у должника iPhone 8, цепочки, кольца и крест. Кроме того, по решению суда 10 суток горе-отец проведет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU