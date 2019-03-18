В горящей пятиэтажке Нижнего Тагила погиб 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-18T08:24:49+03:00

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В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой пятиэтажке на улице Первомайская. Около девяти часов вечера вспыхнула квартира на первом этаже.

Из-за сильного задымления огнеборцы приняли решение эвакуировать не только погорельцев, но и соседей с верхних этажей.

- Из подъезда огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 25 человек, в том числе трое детей. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, горели вещи в квартире. Пожарные справились с огнем в течение семи минут. В тушении пожара были задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники, 8 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В злополучной квартире во время ЧП находились два человека. 56-летнюю женщину пожарные спасли через окно с помощью лестницы-палки и надев дыхательную маску. А вот 14-летний подросток получил сильное отравление угарным газом, и откачать его медикам не удалось - юноша погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU