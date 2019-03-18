Уборка по-итальянски: екатеринбуржец выбросил из окна мебель на припаркованные машины

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-18T07:56:48+03:00

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Житель Екатеринбурга, видимо, решил последовать итальянской традиции и выбросить старые, ненужные вещи из окна. Собрав в кучу мебель, а также сушилку для белья, 38-летний мужчина бодро метнул все это с пятого этажа своей квартиры на Посадской, 59.

Случилась "генеральная уборка" ночью, поэтому пешеходов, к счастью, возле дома не оказалось, но досталось двум припаркованным машинам - Chery Tiggo и Nissan Almera.

Однако очевидцы происшествия все же нашлись. Кроме того, свидетели оказались не из робкого десятка и поднялись в квартиру, из окон которой летали вещи. Входная дверь была открыта, а внутри туда-сюда бегал кричащий мужчина.

Вызванные полицейские утихомирили дебошира, надев наручники, а позже передали медикам, которые доставили мужчину в психиатрическую больницу. По признанию пациента, последние дни он часто пил и употреблял наркотики.

- Службой участковых уполномоченных полиции отдела полиции №8 проводится проверка, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Собственники автомобилей уже обратились с заявлениями о повреждении транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU