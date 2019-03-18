На Тюменском тракте Skoda врезалась в фуру
Пассажирка легковушки погибла
Фото: ОМВД России по Талицкому району
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На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. Автоледи за рулем Skoda Rapid не успела обогнать один грузовик и врезалась в другой.
Фото: ОМВД России по Талицкому району
- По предварительным данным, женщина-водитель, 1970 года рождения, двигалась со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, при обгоне грузового транспорта, не справилась с управлением и допустила столкновение со встречным транспортным средством, - рассказали в ОМВД России по Талицкому району.
В результате аварии погибла пассажирка легковушки. Водителя "скорая" доставила в Талицкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU