2019-03-17T18:34:23+03:00
Спорт

Российский дзюдоист взял золото в категории «100+» на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге

Тамерлан Башаев в финальной схватке выиграл спортсмена из Израиля
Дарья РЯБОВА
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Российский дзюдоист взял золото в поединке между спортсменами весом больше ста килограммовРоссийский дзюдоист взял золото в поединке между спортсменами весом больше ста килограммовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 15 по 17 марта проходит турнир по дзюдо «Большой шлем». В соревнованиях участвуют 403 спортсмена из 48 стран. От России выступило 56 дзюдоистов, в финал вышли шестеро. Сегодня они сразились с противниками за призовые места. И первым в весовой категории «100+» стал российский спортсмен Тамерлан Башаев.

Бой был напряженным, но наш спортсмен справился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бой был напряженным, но наш спортсмен справилсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В начале турнира Башаев взял верх над японцем, победителем «Гран-при» в Циндао-2016 и Большого шлема в Токио-2017 и австрийским дзюдоистом, бронзовым призером Чемпионата Европы в 2018 году, - рассказывают организаторы «Большого шлема». - В полуфинале Тамерлан встретился с другим российским спортсменом Антоном Кривобоковым - призером Чемпионатов Европы и победителем Первенства мира среди юниоров. Тамерлан оказался сильнее. И сегодня он сошелся на татами с израильским дзюдоистом Ором Сассоном, бронзовым призером Олимпиады-2016, и победил!

На пьедестал также попали бразильцы и израильтяне Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пьедестал также попали бразильцы и израильтянеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что Тамерлану Башаеву 22 года. Он является серебряным призёром чемпионата Европы, обладателем Кубков Европы. Он выступает за московский клуб ЦСКА и с 2018 года выступает в сборной команде России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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