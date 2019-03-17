Бывшая девушка подшутила над первоуральцем, воткнув ему в спину нож

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-17T17:36:59+03:00

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В больницу Первоуральска доставили 33-летнего молодого человека, истекающего кровью. Медики вызвали полицейских, те попытались добиться от пострадавшего хоть какой-то информации. Но ответ получили довольно неправдоподобный. Мужчина рассказал, будто выпивал с приятелями, опьянел и, упав на разбитые бутылки, поранил осколками спину и грудь. Сотрудники полиции его истории не поверили и решили выяснить, как это было на самом деле.

- После того, как полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, картина преступления была восстановлена, - рассказывают в Отделе МВД России по городу Первоуральску. - Выяснилось, что мужчина накануне выпивал вместе со своей бывшей сожительницей и двумя приятелями. Его бывшая 25-летняя возлюбленная вдруг решила пошутить над ним и, взяв в руку небольшой керамический нож для чистки картофеля, ткнула молодому человеку в спину.

Девушка не оценила свои силы, так как была пьяной, поэтому нож достаточно глубоко вошел в спину ее бывшего любовника. «Шутница» испугалась, что чуть не убила его, поэтому попросила остальных скорее вынуть нож, а сама вызвала бригаду скорой помощи. Теперь ее будут судить по статье 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Девушка может угодить за решетку на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU