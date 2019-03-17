2019-03-17T16:02:09+03:00
Спорт

Екатеринбургские фигуристки в третий раз стали чемпионками мира

Спортсменки ДЮСШ «Юность» взяли золото на чемпионате мира в Швейцарии
Дарья РЯБОВА
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Девушки забрали золотые медали, опередив других россиянок и американок Фото: официальный сайт ДЮСШ "Юность"Девушки забрали золотые медали, опередив других россиянок и американок Фото: официальный сайт ДЮСШ "Юность"
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Фигуристки екатеринбургской спортивной школы вернулись в родной город с победой уже в третий раз. Юниорки выступали на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию на коньках в швейцарском городе Невшатель. В упорном соревновании между 25 командами им удалось вырвать золото у достойных соперниц из России, Польши, Чехии, Хорватии. Финляндии, Канады, США, Швеции, Нидерландов. Испании, Турции, Швейцарии и других стран.

- Команда «Юности» третий год подряд стала чемпионом мира, - рассказывает Галина Каленникова, пресс-секретарь ДЮСШ «Юность». - Второе место заняла другая российская команда, бронза досталась команде США.

Екатеринбургские фигуристки и впрямь самые лучшие. И доказывают это снова и снова. Напомним, что в январе на чемпионате России фигуристки екатеринбургской спортивной школы «Юность» уже в 16-й раз стали чемпионками страны. 13 января они завоевали золотые медали на чемпионате России по синхронному катанию в Йошкар-Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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