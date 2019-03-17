В Екатеринбурге в защиту сквера прошел молебен верующих в макаронного монстра

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-17T13:13:37+03:00

Сначала глава пастафарианцев хотел устроить одиночный пикет, но к нему присоединились единомышленники, а потом и подтянулись полицейские с казаками

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Последние месяцы сквер у Театра драмы в Екатеринбурге стал особенной святыней. После того, как там решили построить Храм святой Екатерины, неравнодушные жители города объединились и встали на защиту любимого пространства, где привыкли гулять с детьми и отдыхать с друзьями. Активисты уже устраивали акцию «Обними сквер», провели бесплатный рок-концерт в его защиту.

Но вот в игру вступили верующие, правда, не православные, а пастафарианцы, поклоняющиеся макаронному монстру. Они решили провести молебен с дуршлагами, объявив сквер на Драме священным местом. Лидер квазирелигиозной организации Ярослав Ширшиков вышел с одиночным пикетом, захватив с собой плакат. Но его решили поддержать единоверцы, так что собралась внушительная толпа. На нее сразу отреагировали сотрудники полиции.

- В связи с тем, что вы используете дуршлаги, ваше мероприятие охватывается единым умыслом, - предупреждает полицейский пастафарианцев. - Либо вы убираете дуршлаги, у вас остается один человек с вашей религиозной символикой - дуршлагом - и с плакатом, либо это считается как массовый пикет, разрешения на который нет.

Но в итоге все разошлись полюбовно - без задержаний и крупных скандалов. Стоит отметить, что Ярослав Ширшиков обращался к министру общественной безопасности Свердловской области, чтобы провести массовое паломничество в сквере, но получил отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU