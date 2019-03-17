2019-03-17T11:53:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге в защиту сквера у Театра драмы прошел бесплатный рок-концерт

Вход на мероприятие был свободный, но любой желающий мог финансово поддержать организаторов
Дарья РЯБОВА
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Защиту сквера поддержали местные популярные музыканты Фото: группа #скверубыть во ВконтактеЗащиту сквера поддержали местные популярные музыканты Фото: группа #скверубыть во Вконтакте
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В Ельцин центре прошел рок-концерт против строительства Храма-на-Драме. Общественники организации «Парки и скверы Екатеринбурга» не ограничились акцией «Обними сквер». Они решили обратить внимание на проблему более интересным способом. Организовали концерт модных уральских групп, чтобы вовремя выступлений собрать петицию и поговорить о сквере. Так сказать, совместить приятное с полезным. На бесплатном мероприятии можно было послушать «Курару», Наума Блика и Авангарда Леонтьева. И если их выступления пришлись по душе, то скинуть донат (прим. - пожертвование) защитникам сквера, на месте которого хотят построить Храм Святой Екатерины.

- На концерте мы собирали подписи, показывали видео, ну и говорили про сквер, - рассказывает одна из активисток, Анастасия Катакова. - Основная цель концерта заключалась в эмоциональной зарядке на то, что еще не все потеряно, и, объединив наши усилия, можно влиять на ключевые вопросы в городском планировании. Поэтому концерт показался нам логичным продолжением флешмоба #скверубыть. Всё прошло здорово, благодаря тем, кому небезразлична судьба нашего города. Тем, кому важно, что город — для горожан, а не для тех, у кого больше денег.

Тем, кто стоит в стороне, активисты пытаются донести, как много они лишатся. И рок-концерт популярных групп уральской столицы был обращен к тому, что если вместо сквера появится храм, больше не будет музыкальных фестивалей на Драме. Напомним, что именно там всегда проходит завершающее выступление «Уральской ночи музыки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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