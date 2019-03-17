Музыкант из Екатеринбурга удивил Басту и Тимати танцем и песней о себе любимом

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-17T11:16:48+03:00

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Наставники шоу Баста и Тимати оценили талант 29-летнего екатеринбуржца Максима Юдина, выступающего под псевдонимом NARCISS. На шоу «Песни» парень исполнил песню с таким же названием, поведав звездному жюри и зрителям о том, как ему нравится смотреть на себя в зеркало. А свой номер Максим приправил модным танцем, словно вишенкой на торте. Его артистизм впечатлил матерых музыкантов, так что с улыбками на лице они отправили его участвовать в шоу дальше уже во втором этапе.

- Ты был необычен, - похвалил Максима Баста. - Порадовал и зал, и мы с удивлением от начала до конца за тобой следили.

Днем Максим трудится в театре, а по ночам поет в джаз-клубах Екатеринбурга. Музыкант записывает и свои песни. В 2017 году его альбом попал в редакторскую подборку Apple Music, что его очень порадовало. Пожелаем ему удачи в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU