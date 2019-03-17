В Екатеринбурге предложили новый вариант развития ЦПКиО

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-17T10:05:08+03:00

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В Екатеринбурге на этой неделе прошел второй этап общественных обсуждений по развитию ЦПКиО им. Маяковского. На нем представители группы архитекторов из России и Голландии рассказали о главных плюсах парка, которые можно использовать в концепции обновления.

Так, по словам специалистов архитектурного бюро Svesmi Анастасии Смирновой и Александра Свердлова, в ЦПКиО хорошая экологическая обстановка, разнообразный рельеф и оригинальное наследие конструктивизма. Эти аспекты можно использовать при обновлении парка.

Начать, по мнению экспертов, нужно с замены входной группы парка, сделав ее более гостеприимной. Сейчас гостям парка приходится проходить через нелицеприятный пешеходный переход на улице Ткачей под проезжей частью. Дизайнеры выступили за создание овальной входной группы, которая соединит город и парк. Реконструкция коснется и второстепенных входов.

Часть асфальтового покрытия в парке нужно заменить на новое плиточное мощение. В парке сегодня неоправданно много асфальта. Внутреннее пространство парка урбанисты предлагают на несколько зон: лес, набережную реки, луг и партер. Все эти зоны авторы предлагают сначала очистить от хлама, а после - преобразовывать. Аттракционы авторы концепции предлагают перенести в отдельную зону из-за их шума.

Напомним, что ЦПКиО будут реконструировать в три этапа до 2030 года. Сейчас в мэрии рассматривают несколько вариантов развития объекта. Работы начнутся уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU