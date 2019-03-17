На Урале бывший боксер избил подростка за то, что тот попал в него снежком

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-17T13:19:00+03:00

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В Первоуральске местный житель избил 14-летнего школьника. Причиной инцидента стало случайное попадание снежком. Все произошло в четверг, когда Данил Назаренко шел в гости с другом.

- Надо было забрать рюкзак друга, чтобы он мог остаться у меня дома с ночевкой, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Данил. – Мы бросали снежки хаотично, не целились в машины или людей. Видимо, один раз случайно попали в случайного прохожего.

Рассердившийся мужчина догнал подростков и трижды ударил Данила в лицо. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности участников конфликта установлены. Принято решение о заведении административного дела в отношении мужчины по факту причинения им побоев подростку.

- Я знал, что этот мужик бывший боксер. У нас на районе его стараются обходить стороной, побаиваются. Он чуть ниже меня, но крепкого телосложения, - добавил школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU