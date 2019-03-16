ЦСКА прогулялся по снежному Екатеринбургу накануне матча с «Уралом»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-16T12:41:41+03:00

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За несколько часов до игры с «Уралом» пресс-служба ЦСКА поделилась фотографиями с прогулки команды по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Сейчас армейцы занимают третью строчку в чемпионате страны и продолжают преследование «Краснодара», у которого на два очка больше – 35. «Урал» же недавно выбил из Кубка страны московский «Спартак», но в первенстве России дела у «шмелей» довольно плачевные.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

После 19 игр у команды всего 23 очка и как следствие – 12 место в таблице. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало в 16:00 по уральскому времени.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

ИСТОЧНИК KP.RU