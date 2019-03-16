2019-03-16T12:27:55+03:00
Происшествия

«Вы избавили меня от суда!»: жительница Екатеринбурга доказала свою невиновность в ДТП благодаря журналистам «Комсомолки»

Корреспонденты оказались рядом и сфотографировали место аварии
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Lexus не подлежит восстановлениюLexus не подлежит восстановлениюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале этого года мы рассказывали вам об аварии на улице Мамина Сибиряка около БЦ «Манхэттен». В тот день буквально на ровном месте столкнулись Lexus и Ford Focus.

Внедорожник на полном ходу врезался в столб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внедорожник на полном ходу врезался в столбФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От удара внедорожник отлетел в столб, машина серьезно пострадала, а сидящая за рулем Анастасия Иванова отделалась сотрясением мозга. Второй водитель – Вараздат Никогосян полностью отрицал свою вину. Мужчина ехал вместе со своей невестой и тещей из ЗАГСа и был в ярости из-за испорченного праздника.

Теперь потерпевшая сторона получит выплату от страховой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь потерпевшая сторона получит выплату от страховойФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгое время не удавалось установить истинного виновника аварии, но после того, как в ГИБДД внимательно посмотрели фотографии с места аварии, сделанные фотокорреспондентом «КП», все встало на свои места. Виновником ДТП признали водителя Ford.

- Огромное вам спасибо за неравнодушие и готовность помочь! – написала в редакцию Анастасия Иванова. – Без ваших фотографий было бы невозможно доказать, что он передвинул автомобиль и вывернул колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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