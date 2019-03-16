2019-03-16T09:32:28+03:00
Общество

В Екатеринбург доставили Кубок Гагарина

Именно за этот трофей борется местный ХК «Автомобилист»
Олег Галимов
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Завтра с ним можно будет сфотографироватьсяЗавтра с ним можно будет сфотографироватьсяФото: Иван ВИСЛОВ
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В Екатеринбург привещли главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина. Он был доставлен в уральскую столицу в на 16 марта. Трофей был привезен под усиленной охраной и находился в специальном защитном кофре.

Уже завтра кубок смогут увидеть все желающие, он будет размещен на первом этаже «Гринвича» напротив «Гиперболы». Сфотографироваться с Кубком Гагарина можно будет с 19 до 22 часов.

Стоит отметить, что именно за этот трофей борется местный ХК «Автомобилист». В этом году «шоферы» впервые в истории вышли в полуфинал Восточной конференции и сейчас ведут борьбу за выход в следующий раунд плей-офф с «Салаватом Юлаевым» из Уфы.

Первая встреча осталась за командой из Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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