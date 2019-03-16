2019-03-16T09:23:58+03:00
Общество

В Свердловской области снизили тарифы на вывоз мусора

Ожидается, что в дальнейшем тарифы снизятся на 10-30%
Олег Галимов
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Сейчас в Свердловской области одни из самых высоких тарифов на вывоз мусора в странеСейчас в Свердловской области одни из самых высоких тарифов на вывоз мусора в странеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Правление РЭК Свердловской области приняло решение о снижении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. По официальной информации, к этому привело уменьшение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных отходов.

Как говорится на сайте РЭК , тарифы снизятся от 1,1 до 1,7% в зависимости от регоператора. Ожидается, что в дальнейшем тарифы снизятся для свердловчан на 10-30%.

- Обращаем внимание, что решение связано с изменениями законодательства. Также, в соответствии с поручением Губернатора Свердловской области в проработке находится вопрос уменьшения единых тарифов в сфере обращения с ТКО за счет облегчения налоговой нагрузки региональных операторов.

В РЭК также напоминают, что установленные тарифы являются предельными максимальными и могут понижаться региональными операторами самостоятельно исходя из экономической целесообразности.

- Комиссия продолжит контроль за применением тарифов и соблюдением установленного порядка ценообразования, - написано в сообщении РЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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