В Новоуральске добропорядочной пенсионерке грозит 5 лет тюрьмы за то, что она поддалась порыву и забрала из магазина чужую сумку

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-15T16:43:36+03:00

Придя с наживой домой, женщина испугалась и никак не распорядилась чужим добром - просто хранила его у себя

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В Новоуральске полицейские задержали пенсионерку по подозрению в воровстве. Преступление она совершила 5 марта. В этот день в отделение позвонила администратор местного супермаркета и заявила, что у одной из покупательниц из камеры хранения пропала сумка с личными вещами.

- Потерпевшей оказалась девушка, которая пришла в магазин за продуктами, оставила в камере хранения женскую сумку, в которой находился сотовый телефон и зарядное устройство к нему, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - После приобретения необходимых товаров она подошла к ячейке и увидела дверцу открытой, а сумка отсутствовала.

Вскоре полицейские вышли на преступницу - ею оказалась 64-летняя женщина, у которой раньше никаких проблем с законом не было. Она призналась, что без труда открыла ячейку камеры хранения в магазине, а когда увидела там чужую сумку, решила забрать ее себе. Однако распорядиться добычей женщина не смогла - испугалась и просто хранила чужую сумку с вещами у себя. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU