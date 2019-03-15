Екатеринбуржцы за два часа одели по погоде индийцев, ребенка которых лечили в 40-й больнице

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-15T15:14:01+03:00

Ночью семья из «Кольцово» отправится в Сиэтл, куда изначально и летела из Дубая

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Жители Екатеринбурга помогли индийской семье одеться по суровой уральской погоде. Родители и их двухлетний ребенок оказались в столице Урала незапланировано - 13 марта иностранцы летели из Дубая в Сиэтл, но в самолете малышу стало плохо и борт экстренно сел в ближайшем аэропорту.

Маленького пациента врачи 40-й больницы уже вылечили и сегодня выписывают. Параллельно с оформлением всех справок медики искали для индийцев теплую одежду. На призыв откликнулись десятки горожан.

- Теплые вещи собраны за 2 часа, - сообщила пресс-секретарь больницы Инна Абелинскене. - Деньги на такси мы собрали сами здесь. Но при этом позвонили много добрых людей, которые хотели их доставить в аэропорт ночью на личных машинах. Мы не знали до последнего момента время вылета, поэтому решили действовать по плану "такси".

Во время лечения сотрудники детского инфекционного отделения не только лечили пациентов, но и покупали за свои деньги зубные пасты, щетки, подгузники и влажные салфетки малышу. Отправили в стирку и глажку их дорожную одежду, а в пищеблоке тем временем готовили для иностранцев вегетарианскую пищу.

- Я счастлив, что оказался здесь, - сказал глава семейства Пател Сумитра Кумар.

ИСТОЧНИК KP.RU