2019-03-15T15:14:01+03:00
Общество

Екатеринбуржцы за два часа одели по погоде индийцев, ребенка которых лечили в 40-й больнице

Ночью семья из «Кольцово» отправится в Сиэтл, куда изначально и летела из Дубая
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Facebook Инна АбелинскенеФото: Facebook Инна Абелинскене
Изменить размер текста:

Жители Екатеринбурга помогли индийской семье одеться по суровой уральской погоде. Родители и их двухлетний ребенок оказались в столице Урала незапланировано - 13 марта иностранцы летели из Дубая в Сиэтл, но в самолете малышу стало плохо и борт экстренно сел в ближайшем аэропорту.

Маленького пациента врачи 40-й больницы уже вылечили и сегодня выписывают. Параллельно с оформлением всех справок медики искали для индийцев теплую одежду. На призыв откликнулись десятки горожан.

- Теплые вещи собраны за 2 часа, - сообщила пресс-секретарь больницы Инна Абелинскене. - Деньги на такси мы собрали сами здесь. Но при этом позвонили много добрых людей, которые хотели их доставить в аэропорт ночью на личных машинах. Мы не знали до последнего момента время вылета, поэтому решили действовать по плану "такси".

Во время лечения сотрудники детского инфекционного отделения не только лечили пациентов, но и покупали за свои деньги зубные пасты, щетки, подгузники и влажные салфетки малышу. Отправили в стирку и глажку их дорожную одежду, а в пищеблоке тем временем готовили для иностранцев вегетарианскую пищу.

- Я счастлив, что оказался здесь, - сказал глава семейства Пател Сумитра Кумар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-мэр Анатолий Гагарин из-за бизнеса лишился чиновничьего поста
«Золушка» превратилась в тыкву: скандальный МУП ликвидирован, а у школьников новое меню
Помог снегопад: юноша спас ребенка из горящей квартиры в Екатеринбурге
Выбросил кота в окно: уральский живодер-рецидивист отправился в колонию
Отработал пятилетку: мэрию Екатеринбурга покидает член старой команды
«Невероятно легко одеты»: для семьи, снятой с борта Дубай-Сиэтл из-за болезни ребенка, ищут теплую одежду
В аэропорту «Кольцово» увеличат количество рейсов в Баку
После возмущений родителей школу №1 в Екатеринбурге оставили в покое
«Эрмитаж-Урал» и 14 школ: мэр Екатеринбурга рассказал, какие подарки ждут город к 300-летию
Аптека Екатеринбурга заплатит 100 тысяч пенсионерке, сломавшей на крыльце магазина руку
Мэрия Екатеринбурга: «Для уборки снега количество спецтехники увеличено в разы»
В преддверии весенних каникул детям напомнят правила безопасного поведения на железной дороге
В аварии на дублере Сибирского тракта пострадала 10-летняя девочка и ее новорожденный брат
В Екатеринбург не пустили 12 тысяч пар контрафактных носков из Казахстана
«Автомобилист» проиграл в первом матче полуфинала на Востоке
В Екатеринбурге будут судить «агронома», вырастившего у себя дома 70 кустов конопли
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 13 человек
В Реже директор предприятия не заплатил больше 200 миллионов рублей налогов
Жительница Камышлова убила в гостях 56-летнего мужчину