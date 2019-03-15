Помог снегопад: юноша спас ребенка из горящей квартиры в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-15T14:32:29+03:00

У молодого человека около дома во время пожара случайно застряла машина

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В Екатеринбурге днем, 15 марта, вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Агрономической. Пламя охватило площадь 15 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из задымленного здания 7 человек. В горящей квартире оказался маленький ребенок. Его спас 20-летний студент, который случайно оказался рядом с домом – у него в снегу застряла машина.

Никита Галанов. Фото: пресс-служба Службы спасения "Сова"

- Девушка на улице сказала, что в квартире остался ребенок. Я снял куртку и забежал в квартиру. Я потерялся в дыму и как-то вышел на свет, видно от балкона. Малыш сидел там, - рассказал спаситель Никита Галанов.

ИСТОЧНИК KP.RU