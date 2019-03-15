2019-03-15T12:11:17+03:00
Экономика

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Средний чек на покупки у сильного пола также выше в среднем на 15%
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Фото: пресс-служба банкаФото: пресс-служба банка
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ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих розничных клиентов. Результаты показали, что мужчины тратят в среднем на треть больше женщин.

Статистика показывает, что среди всех клиентов ВТБ большая часть приходится на мужчин – 53%, женщины составляют 47%. Максимальный разрыв зафиксирован только в Северо-Кавказском федеральном округе – 57 и 43% соответственно. В целом мужчины тратят больше женщин - соотношение общих трат покупок в течение года составляет 60 на 40%. Средний чек на покупки у сильного пола также выше в среднем на 15%.

Среди клиентов ВТБ женщины демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продуты. Доля женщин, заключивших договор на открытие вклада или накопительного счета, составляет 22%, доля мужчин - 15%. При этом средний размер вклада на 15% больше у мужчин.

Мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов: сумма заемных средств у них выше на 10%. Мужчины оформляют на 20% больше кредитов наличными и на 10% - ипотеки. «Средний чек» по кредитам наличными у мужчин на 40 тыс. рублей выше, чем у женщин, а по жилищным кредитам – на 200 тыс. рублей.

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин – на 5%. При этом женщины более экономны в тратах, поэтому объем задолженности у них почти на 16 тыс. меньше и составляет 65 тыс. рублей.

За последние три года женщины не изменили свои предпочтения к покупке более дорогих автомобилей. «Средний чек» по оформляемым автокредитам ВТБ у них выше на 10%. При этом общее число приобретаемых автомобилей у мужчин почти вдвое больше.

Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности. Из семи доступных на данный момент опций наибольшей популярностью и у мужчин, и у женщин пользуются «Коллекция», «Кешбэк» и «Заемщик». Опцию «Авто» мужчины подключают почти в четыре раза чаще, чем женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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