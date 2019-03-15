«Невероятно легко одеты»: для семьи, снятой с борта Дубай-Сиэтл из-за болезни ребенка, ищут теплую одежду

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-15T12:16:54+03:00

У индийцев с собой только легкая одежда, а на Урал вдруг резко вернулась зима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня двухлетнего малыша выписывают и ночью он с родителями должен улететь в США

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Двухлетний малыш, которому стало плохо в самолете, летевшем из Арабских Эмиратов в США, идет на поправку. Инцидент произошел два дня назад. У ребенка резко поднялась температура - до 40 градусов. Бортпроводники дали маленькому пассажиру жаропонижающее, но таблетка не помогла.

Тогда командир воздушного судна принял решение экстренно сесть в ближайшем аэропорту. Им оказался «Кольцово». Здесь малыша с родителями, оказавшимися гражданами Индии, уже встречали медики скорой, которые госпитализировали ребенка в 40-ю больницу.

Сначала у пациента подозревали кишечную инфекцию, но позже стало известно, что это ОРВИ. Сегодня малыша выписывают. Однако здесь семью ждали новые трудности. За последние дни погода в Екатеринбурге сильно испортилась, а у индийцев с собой только легкая одежда.

- Выписываем сегодня наших заболевших ОРВИ с рейса Дубай-Сиэтл. Находим им разные варианты льгот по лечению. Так получилось у людей, и денег на все не хватает, да и климат наш не для жителей Индии. Они невероятно легко одеты. Для мальчика двух лет медики одежду нашли, нет теплой шапки. Для мамы и папы сегодня нужны курточки с капюшонами, мужская 46-48 размер, женская 44-й, - написала в FAcebook пресс-секретарь больницы Инна Абелинскене.

Кроме того, необходим водитель, который ночью смог бы отвезти семью в аэропорт. Выезд из больницы в два часа ночи.

Контактный тел.: Марина Владимировна Рувинская, + 7 904 38 71 167, до 16.00 сбор вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU