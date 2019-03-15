«Эрмитаж-Урал» и 14 школ: мэр Екатеринбурга рассказал, какие подарки ждут город к 300-летию

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-15T11:36:43+03:00

Годовщину уральской столицы будут отмечать в 2023 году

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге прошло расширенное заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию уральской столицы.

- К своему трехсотлетию Екатеринбург должен предстать в совершенно новом облике. Он должен стать примером процветающего, комфортного, безопасного и «умного» города - города передовых инфраструктурных и технологических решений и высокого качества жизни, – сказал ранее Евгений Куйвашев.

Александр Высокинский представил план по подготовке и проведению праздничных мероприятий. Документ включает в себя семь разделов и 114 пунктов.

В частности, к 2023 году в Екатеринбурге должны возвести центр «Эрмитаж-Урал», провести реконструкцию учреждений культуры и памятников архитектуры, благоустроить набережную Исети и городские парки.

Кроме того, в план вошло строительство 14 школ на 12,8 тысяч мест, капитальный ремонт дорог и 42 объектов образования, а также создание ряда спортивных учреждений и больниц.

На вложения инвесторов в Екатеринбурге появятся жилые кварталы и новый зоопарк.

- Мы готовимся не просто отметить 300-летие Екатеринбурга, мы собираемся подойти к этому рубежу в совершенно ином качестве, в городе, где будут решены многие социальные и инфраструктурные вопросы, - резюмировал Александр Высокинский. - Ближайшие 4 года станут временем трансформации и преображения. И всем нам предстоит много работы. Но уверен, что сообща мы справимся с поставленными задачами и будем гордиться пройденным путем, а Екатеринбург станет еще прекраснее, интереснее и комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU