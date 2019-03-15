2019-03-15T10:55:27+03:00
Здоровье

Аптека Екатеринбурга заплатит 100 тысяч пенсионерке, сломавшей на крыльце магазина руку

Кости старушки сами так и не срослись, пришлось делать операцию и ставить пластину
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Полтора месяца пожилая женщина проходила в гипсе, но это не помоглоПолтора месяца пожилая женщина проходила в гипсе, но это не помоглоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургская аптека заплатит своей пожилой посетительнице, которая поскользнулась на крыльце магазина. На ступеньках, ведущих в торговый зал, лежали незакрепленные противоскользящие коврики. Они-то и стали причиной падения 81-летней пенсионерки.

Поднимаясь, старушка не удержала равновесия, упала и сломала руку. В добавок ко всему перелом оказался со смещением.

Пенсионерке наложили гипс на 1,5 месяца, однако в связи с возрастом и тяжестью перелома кости не срослись. В результате пожилую женщину пришлось оперировать, чтобы скрепить отломки стальной пластиной.

Чтобы добиться возмещения от аптеки пенсионерка обратилась в прокуратуру, а надзорное ведомство подало иск в суд. Добровольно в магазине отказались компенсировать вред.

- Нравственные страдания истца связаны с сильнейшей психоэмоциональной перегрузкой, выразившейся в переживаниях, так как из-за сложного перелома пришлось долгое лечиться, посещать больницы, выстаивая очереди, что в силу преклонного возраста далось ей с трудом. Кроме того, двигательные функции руки до конца не восстановились, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Истец проживает одна и полученная травма доставила дополнительные мучения, приходилось постоянно просить о помощи посторонних людей.

Суд обязал аптеку выплатить пострадавшей пенсионерке 80 тысяч компенсации морального вреда и 25 тысяч как возмещение расходов на представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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