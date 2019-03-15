Мэрия Екатеринбурга: «Для уборки снега количество спецтехники увеличено в разы»
Кажется, что чучело Масленицы где-то сожгли не до конца, и оно выжило. Со вчерашнего дня в Екатеринбург вернулась зима и город опять заваливает снегом.
На дорогах машины в 10-бальных пробках, в машинах - недовольные работой коммунальщиков и чиновников горожане. Люди жалуются, что если в центре города еще можно наблюдать уборочную технику, то на окраинах такой роскоши нет.
Однако в мэрии утверждают, что спецтехника работает во всех районах уральской столицы. А сегодня количество машин было увеличено в несколько раз.
- Ночью на улицах города работало более 70 комбинированных машин, 15 грейдеров, 30 лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, 50 тракторов и 100 самосвалов. Пока столица Урала спала, основные усилия коммунальщиков были направлены на прометание дорог и тротуаров, а также на противогололедную обработку спусков, подъемов, съездов с мостов, развязок, перекрестков и остановок, - рассказали в пресс-службе Администрации.
Днем уборка снега продолжится, после чего сметенные с дорог валы вывезут на полигон.
ИСТОЧНИК KP.RU