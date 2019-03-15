Мэрия Екатеринбурга: «Для уборки снега количество спецтехники увеличено в разы»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-15T10:12:26+03:00

Снег с улиц города будут убирать на протяжении всего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кажется, что чучело Масленицы где-то сожгли не до конца, и оно выжило. Со вчерашнего дня в Екатеринбург вернулась зима и город опять заваливает снегом.

На дорогах машины в 10-бальных пробках, в машинах - недовольные работой коммунальщиков и чиновников горожане. Люди жалуются, что если в центре города еще можно наблюдать уборочную технику, то на окраинах такой роскоши нет.

Однако в мэрии утверждают, что спецтехника работает во всех районах уральской столицы. А сегодня количество машин было увеличено в несколько раз.

- Ночью на улицах города работало более 70 комбинированных машин, 15 грейдеров, 30 лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, 50 тракторов и 100 самосвалов. Пока столица Урала спала, основные усилия коммунальщиков были направлены на прометание дорог и тротуаров, а также на противогололедную обработку спусков, подъемов, съездов с мостов, развязок, перекрестков и остановок, - рассказали в пресс-службе Администрации.

Днем уборка снега продолжится, после чего сметенные с дорог валы вывезут на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU