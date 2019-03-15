В преддверии весенних каникул детям напомнят правила безопасного поведения на железной дороге

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-15T09:44:37+03:00

Нередко школьники оказываются в опасной близости от магистрали без присмотра взрослых и страдают из-за собственных неосмотрительных действий

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В преддверии весенних школьных каникул Свердловская железная дорога проводит традиционный декадник по профилактике транспортных происшествий. Чтобы предотвратить ситуации, в которых дети или подростки могут пострадать (получить травмы) на инфраструктуре магистрали, железнодорожники проводят в учебных заведениях тематические уроки: в игровой форме рассказывают ребятам о правилах безопасности, показывают видеоролики и анимационные фильмы, проводят викторины. Для закрепления полученных знаний школьники получают памятки с правилами поведения на объектах железной дороги.

Для предотвращения случаев травмирования на участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи) работники СвЖД совместно с транспортной полицией проводят рейды. Во время таких рейдов подросткам-нарушителям объясняют, почему их действия связаны с риском для жизни.

Нередко дети оказываются в опасной близости от магистрали без присмотра взрослых и страдают из-за собственных неосмотрительных действий: переходят пути в неположенном месте, находятся на железнодорожных объектах в наушниках, запрыгивают на подножки движущегося поезда, перелезают через автосцепные устройства между вагонами, забираются на крыши вагонов. Причиной неправильного поведения детей зачастую становится отрицательный пример взрослых, нарушающих правила безопасности.

В 2018 году в границах Свердловской магистрали травмировано 111 человек, в том числе 6 детей. С начала 2019 года травмы различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе два подростка. Так, 3 марта 2019 года на станции Кез Пермского региона СвЖД четверо ребят занимались зацепингом. Один из них сорвался с поезда и получил травмы головы и переломы, сейчас он находится в коме.

Вопрос профилактики детского травматизма в зоне движения поездов находится на постоянном контроле железнодорожников. Благодаря принимаемым мерам удается сдерживать рост количества трагических случаев. СвЖД обращается к родителям с просьбой напомнить детям и подросткам о правилах поведения в зоне движения поездов, а также самим неукоснительно соблюдать эти правила.

ИСТОЧНИК KP.RU