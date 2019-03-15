2019-03-15T09:55:01+03:00
Происшествия

В аварии на дублере Сибирского тракта пострадала 10-летняя девочка и ее новорожденный брат

Машина, в которой ехали дети, протаранила попутный автомобиль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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На дублере Сибирского тракта произошла авария, в которой пострадали двое маленьких детей. Здесь столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris при движении со стороны ЕКАД в направлении поселка Косулино неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за автомобилем и въехал в попутный Chevrolet Aveo, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В ДТП пострадали двое детей, ехавших в Hyundai: 10-летняя девочка и 4-месячный мальчик. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у них ушибы.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Аналогичная авария случилось в двух километрах от первого. Водитель Lada Priora протаранил попутный Ford Focus, который, в свою очередь, отбросило на Opel Astra. Больше всех пострадал двухлетний малыш, ехавший в отечественной легковушке. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Досталось и женщине-пассажиру Ford. С переломом ее доставили в 36 городскую больницу.

- Мальчик находился в детском автокресле, не соответствующем росту и весу ребенка, не была обеспечена неподвижность детского устройства при резком торможении, что в итоге привело к травме, - пояснили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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